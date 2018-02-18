Рэпер Дрейк подарил случайным прохожим почти миллион долларов

Дрейк, популярный рэпер из Канады, подарил практически один миллион долларов незнакомым ему людям при создании своего последнего клипа под названием God’s Plan. Видеоролик уже можно посмотреть на официальном канале актера.

В этом ролике певец перечислил почти 50 000 долларов студенту из Майами, чтобы тот смог продолжить свою учебу в университете, а также передал пожарным и талантливой молодежи около 70 000 долларов. К тому же он приобрел некоторым семьям машины, оплатил чеки множества покупателей в магазинах и просто раздал пачки денег прохожим.

По словам Дрейка, акция по раздаче денежных средств нуждающимся людям оказалась наиболее важным и серьезным делом в его музыкальной карьере.