Пушков прокомментировал драку между политологом из Украины и ведущим НТВ

Алексей Пушков, член Совета Федерации, заявил, что дебаты в телевизионном шоу с радикалами из Украины не имеют никаких перспектив. По его мнению, подобные мероприятия неминуемо превращаются в беспредел, что и произошло в недавней телепередаче НТВ.

Напоминаем, что словесная перепалка между Дмитрием Суворовым, политологом из Украины, и Андреасом Маурером, депутатом из Германии, переросла в потасовку в последнем выпуске телепередачи «Место встречи». Сначала немецкий гость сообщил, что в Донбассе погибли сотни детей, а затем Суворов попросил представить ему доказательства этих слов.

Андрей Норкин попробовал успокоить разгоряченного украинца, взяв его за плечо, однако это еще сильнее разозлило Суворова, и он напал на ведущего. Затем к драке присоединились еще около дюжины человек. Передачу тут же прервали, а участников потасовки вывели из студии.

