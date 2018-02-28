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В ФОКУСЕ

Прошедшие тесты в Астраханской области ЗРПК «Панцирь-С1» усилят ПВО Москвы

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категория: В ФОКУСЕ

Свыше двадцати абсолютно новых зенитных установок «Панцирь-С» должны будут в ближайшем будущем укрепить противовоздушную оборону столицы России. Данная новость была опубликована информационным изданием «Интерфакс», сославшимся на Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, соответствующие комплексы планируется доставить в Подмосковье для прикрытия ракетных установок С-400 и усиления ПВО Москвы.

Ранее «Панцирь-С» прошли тестовые стрельбы на боевой площадке, расположенной в Астраханской области. В испытании принимали участие более двадцати единиц техники. Они осуществили почти две с половиной тысячи выстрелов, уничтожив двадцать ракет.

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