Прошедшие тесты в Астраханской области ЗРПК «Панцирь-С1» усилят ПВО Москвы

Свыше двадцати абсолютно новых зенитных установок «Панцирь-С» должны будут в ближайшем будущем укрепить противовоздушную оборону столицы России. Данная новость была опубликована информационным изданием «Интерфакс», сославшимся на Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, соответствующие комплексы планируется доставить в Подмосковье для прикрытия ракетных установок С-400 и усиления ПВО Москвы.

Ранее «Панцирь-С» прошли тестовые стрельбы на боевой площадке, расположенной в Астраханской области. В испытании принимали участие более двадцати единиц техники. Они осуществили почти две с половиной тысячи выстрелов, уничтожив двадцать ракет.