Порошенко показал видео с испытаний обновленного ЗРК «Печора»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об удачном испытании ЗРК «Печора» сообщением на своей странице в Facebook. Современные зенитно-ракетные установки, которые Украина недавно обновила, выдержали испытания и показали внушительные результаты.

Так, по доступным данным, зона действия ЗРК теперь будет составлять свыше 40 км. При этом ее высота увеличилась до 25. Точность наведения «Печоры» также оказалась гораздо лучше, чем раньше, что позволит наносить прицельные удары по целям в движении.

Планируется, что «Укроборонпром» запустит целую серию новых комплексов, а также произведет улучшение старых в кратчайшие сроки.