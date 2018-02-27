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В ФОКУСЕ

Полиция изъяла 345 кг наркотиков в торговавшем за криптовалюту онлайн-магазине

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категория: В ФОКУСЕ

Работники правоохранительных органов пресекли работу онлайн-магазина, занимавшегося оптовой продажей синтетических наркотических средств. Данную информацию опубликовали представители российского МВД.

По словам полицейских создатели магазина занимались не только реализацией, но и производством наркотиков – было обнаружено несколько лабораторий, которые каждую неделю изготавливали до ста килограмм наркотических средств.

На транспортных средствах, оснащенных секретными отсеками, перевозились наиболее крупные партии наркотиков. Клиенты же расплачивались с помощью различных криптовалют. Доставка осуществлялась во многие регионы РФ. Всего было задержано 27 человек.

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