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В ФОКУСЕ

По факту столкновения поезда и автобуса возбуждены два уголовных дела

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники следственного комитета РФ сообщили, что по факту ДТП с участием поезда и автобуса были возбуждены два уголовных дела. По их мнению, эта авария произошла из-за халатного отношения к своим обязанностям работников «РЖД».

Нарушения были обнаружены криминалистами и следователями, выехавшими на место аварии и провели тщательное расследование. Впрочем, они продолжают заниматься сбором и анализом данных.

Напоминаем, что утром автобус, направлявшийся в курортную зону «Пухтолова гора», столкнулся с электрическим поездом «Ласточка», курсирующим между Выборгом и Санкт-Петербургом. Оба транспорта получили серьезные повреждения. В поезде никто не пострадал, а в автобусе медицинская помощь потребовалась двум людям: водителю и пассажиру.

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