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В ФОКУСЕ

Пентагон не видит угрозы от российских Су-57 для своего присутствия в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Эрик Пэхон, представитель Минобороны США, отметил, что прибытие истребителей Су-57, относящихся к 5-му поколению, не представляет угрозы для их боевых операций, проводимых на территории Сирии.

По словам представителя ведомства, США продолжают свою работу по проведению деконфликтных миссий. Он также отметил, что появление дополнительной российской воздушной техники в Сирии противоречит ранним заявлениям РФ о том, что она решила уменьшить свое присутствие в стране.

В конце своего заявления Пэхон добавил, что основная цель коалиции, возглавляемой США, не изменилась – она все еще связана с уничтожением террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

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