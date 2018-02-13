Опубликовано видео с открывающим дверь роботом-собакой Boston Dynamics

Конструкторам из Boston Dynamics удалось научить своего четвероного робота открывать запертые двери. Соответствующее достижение было записано на видео, которое затем появилось на YouTube.

На кадрах можно увидеть бедного робопса, которому не удается выйти из комнаты из-за закрытой двери. Внезапно к нему подходит второй робот-собака, оснащенный специальным манипулятором. С помощью своего уникального инструмента он без проблем открывает дверь и выходит из помещения. За ним тут же устремляется второй робот. На «побег» машинам понадобилось всего пятнадцать секунд.

Данная американская компания ранее продемонстрировала возможности своего антропоморфного робота Atlas и звероподобной машины BigDog.