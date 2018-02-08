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Опубликован тизер фильма «Веном» с Томом Харди

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категория: ИСКУССТВО

Вышел тизер фильма «Веном» о суперзлодее с Томом Харди в главной роли. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании Sony Pictures Ru.

Стоит отметить, что за основу картины взят комикс вселенной Marvel. В картине идет повествование о журналисте Эдди Броке. Однажды в его тело вселилось инопланетное создание, именуемое симбиотом. Добавим, что Веном является одним из самых популярных суперзлодеев.

В фильме также снялись Дженни Слейт, Риз Ахмед и Мишель Уильямс. В прокат картина выходит 4 октября текущего года.

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