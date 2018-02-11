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В ФОКУСЕ

МЧС опубликовало список погибших при крушении Ан-148

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодняшнее крушение самолета, следовавшего из Москвы в Оренбургскую область, стало потрясением для страны.

В Орск летели больше 70 человек. Представители МЧС сообщили, что в авиакатастрофе никому не удалось выжить.

Пилотируемое судно было достаточно новым. В прошлом году происходила его передача из компании «Россия» в Саратов, и сегодня рейс выполнялся именно Саратовскими авиалиниями.
МЧС опубликовало список погибших при крушении Ан-148

Ознакомиться со списком можно по ссылке:
http://www.mchs.gov.ru/operationalpage/Operativnaja_informacija/item/33515861/

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