Новый клип Ольги Бузовой увеличил спрос на БДСМ-мебель

Новое музыкальное видео Ольги Бузовой и Джереми Микса было снято в стиле БДСМ и вызвало бурю эмоций, как в РФ, так и в нескольких странах Запада. Дело в том, что российской певице и телеведущей удалось метко попасть в современный тренд.

В прошлом месяце россияне активно обсуждали эротический клип курсантов из Ульяновска, а в начале февраля многие пошли в кинотеатры на просмотр второй части «50-ти оттенков серого». Все эти события значительно увеличили популярность БДСМ-мебели.

Плетки и наручники – это вчерашний день. Сейчас спросом пользуются секс-качели и кровати, оборудованные настоящими клетками. Продажи подобных предметов мебели всего за несколько дней увеличились почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.