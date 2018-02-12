Новую модификацию Cу-25 сделали неуязвимой для зенитных ракет

Российская армия в скором времени получит на вооружение усовершенствованные версии Су-25СМ3, которые оснащены непробиваемой защитой от ракет ПЗРК. Об этом сообщает редакция «Российской газеты».

В новости говорится, что эффективность нового варианта в 3 раза превышает характеристики стандартного Су-25. Российские конструкторы смогли разработать уникальную систему «Витебск», которая может защитить самолет от любых ракет, оснащенных тепловыми головками. Его уже используют на вертолетах Ка-52 и на некоторых моделях Ми-8, базирующихся в Сирии.

К тому же Су-25СМ3 отныне способен не только уничтожать объекты на земле, но и вести сражение в небе. Благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС эта модификация может нанести мощный авиаудар по выбранной цели даже при плохих погодных условиях.