Новая американская ракета Vulcan обойдется дешевле российского «Протона»

Зарубежные СМИ сообщают, что на запуск новой американской ракеты под названием Vulcan потребуется меньше денег, чем на использование «Ангары» и «Протона», созданных Россией.

По словам создателей «Вулкана», данная ракета впервые отправится в космос через 2-3 года. Стоимость ее пуска составит сто миллионов долларов, а это на 70% дешевле запуска Delta IV.

К тому же конструкторы отмечают, что новая разработка имеет несколько конкурентных преимуществ перед Falcon Heavy. Например, ее верхние ускорители в качестве горючего используют водород, который не замерзает при резком снижении температуры. Ракета SpaceX использует керосин, который превращается в ледышку уже через несколько часов после попадания в космос.