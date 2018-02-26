Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Новая американская ракета Vulcan обойдется дешевле российского «Протона»

Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ

Зарубежные СМИ сообщают, что на запуск новой американской ракеты под названием Vulcan потребуется меньше денег, чем на использование «Ангары» и «Протона», созданных Россией.

По словам создателей «Вулкана», данная ракета впервые отправится в космос через 2-3 года. Стоимость ее пуска составит сто миллионов долларов, а это на 70% дешевле запуска Delta IV.

К тому же конструкторы отмечают, что новая разработка имеет несколько конкурентных преимуществ перед Falcon Heavy. Например, ее верхние ускорители в качестве горючего используют водород, который не замерзает при резком снижении температуры. Ракета SpaceX использует керосин, который превращается в ледышку уже через несколько часов после попадания в космос.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

Магазин Amazon предоставит скидку $50 на смартфоны за просмотр рекламы

Впервые операцию на глазу провел робот

Исследователи раскрыли вероятность наступления Армагеддона на Земле

Эксперты выяснили, что инопланетяне чаще всего похищают мазохистов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках