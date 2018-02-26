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ТЕХНОЛОГИИ

На вооружении Росгвардии могут появиться боевые роботы

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Сергей Меликов, замдиректора Росгвардии, во время беседы с представителями прессы заявил, что на данный момент времени обсуждается вопрос о принятии ведомством на вооружение боевых машин.

По словам генерал-полковника, рабочая группа при Минобороны РФ, следящая за развитием робототехники, теперь включает в себя представителей национальной гвардии. Он добавил, что в Росгвардии использование боевых роботов будет отличаться от их применения Министерством обороны.

Благодаря новейшим машинам данное ведомство смогло бы более эффективно решать проблемы, связанные с деятельностью террористов на территории страны.

На видео ниже вы можете видеть испытания роботехнического комплекса «Нерехта», который вскоре должен поступить на вооружение в российскую армию.

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