На вооружении Росгвардии могут появиться боевые роботы

Сергей Меликов, замдиректора Росгвардии, во время беседы с представителями прессы заявил, что на данный момент времени обсуждается вопрос о принятии ведомством на вооружение боевых машин.

По словам генерал-полковника, рабочая группа при Минобороны РФ, следящая за развитием робототехники, теперь включает в себя представителей национальной гвардии. Он добавил, что в Росгвардии использование боевых роботов будет отличаться от их применения Министерством обороны.

Благодаря новейшим машинам данное ведомство смогло бы более эффективно решать проблемы, связанные с деятельностью террористов на территории страны.

На видео ниже вы можете видеть испытания роботехнического комплекса «Нерехта», который вскоре должен поступить на вооружение в российскую армию.