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В ФОКУСЕ

МОК не планирует наказывать хоккеистов за гимн России

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категория: В ФОКУСЕ

Международный Олимпийский комитет не будет наказывать российских хоккеистов, исполнивших гимн России на церемонии награждения в Пхенчхане после победы в финальной игре. Такое решение было принято, так как представители МОК понимают, какие эмоции испытывали российские хоккеисты. Информацию об этом сообщила пресс-служба МОК.

«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российская сборная одержала победу в игре против Германии со счетом 4:3. На церемонии награждения спортсмены хором исполнили гимн страны.

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