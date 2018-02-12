Минобороны опубликовало видео испытаний модернизированной ракеты ПРО

Российские военные провели успешные испытания модернизированной ракеты для систем ПРО. Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган.

Как сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны военно-космических сил полковник Андрей Приходько, модернизированная ракета поразила цель с заданной точностью и полностью справилась с задачей.

Отмечается, что модернизированная ракета отличается о предшественника полной автоматизацией. Так, если раньше команду запуска отдавал оператор, то теперь все действия находятся в автоматическом режиме.