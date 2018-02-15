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В ФОКУСЕ

МИД сообщил о возможной гибели в Сирии пяти россиян при ударе США

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее появлялась информация о том, что во время авиаудара, организованного международной коалицией, возглавляемой США, и направленного против членов ИГ (запрещенной в России организации) погибло от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников.

Эта информация была опровергнута Марией Захаровой – официальным представителем МИД РФ – во время последнего брифинга. Из её слов следует, что точно известно о пяти погибших гражданах России, но при этом на официальной службе в российской армии они не состояли. Также известно о нескольких десятках раненных, но информация об их гражданстве ещё не подтверждена.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что причины авиаудара выясняются, а появлявшаяся информация о нескольких сотнях погибших является «классической дезинформацией», подхваченной российскими СМИ.

Также Захарова подтвердила, что в зонах боевых действий действительно могут присутствовать граждане РФ. Цели каждого выяснить нереально, как и отследить тех, кто попадает в Сирию нелегально, но при этом Мария не исключает, что некоторые из граждан России отправляются в горячие точки ради участия в боевых действиях в качестве наемников.

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