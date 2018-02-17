Манящий и великий Эльбрус

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На сегодняшний день одним из наиболее популярных видов туризма являются походы в горы. Данный вид отдыха позволяет не только насладиться красивыми пейзажами и видами дикой природы, но также является неплохим видом спорта и прекрасной возможностью улучшить свою физическую форму.

Среди всех гор, которые привлекают многих туристов, является пик Эльбрус, который считается одной из самых высоких точек планеты. Он входит в программу восхождений на семь высочайших вершин континентов, что делает его особенно популярным. Кроме того, особенностью данной вершины можно считать то, что во время восхождения необходимо преодолеть более двух километров по вертикали в течении каждого дня. Например, вы можете воспользоваться помощью команды профессионалов и пройти восхождение на Эльбрус с севера, где вас ожидают невероятные виды дикой природы, которые конечно же превосходят виды с южной стороны маршрута.

Существует несколько маршрутов восхождения, среди которых наиболее интересным является маршрут восхождения с севера, где нет ни подъемников, ни других технических средств для упрощения восхождения. Наиболее простыми являются маршруты на юге пика, которые больше напоминают экскурсии на Эльбрус, поскольку доступны даже новичкам. Здесь есть и канатная дорога, и большое количество лагерей, где можно остановиться. Восхождение на Эльбрус популярно не только среди туристов, но и среди многих компаний, которые предпочитают организовывать подобные виды отдыха для своих сотрудников. Восхождение с запада достаточно проблематично, поскольку здесь большое количество отвесных скал, представляющие большую опасность. Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время существует много туристических компаний, которые организовывают походы на Эльбрус.

В конце стоит заметить, что не только сама гора привлекает туристов, но и место у ее подножья, поскольку здесь расположено большое количество источников целебных минеральных вод, которые позволяют излечиться от большого количества болезней.