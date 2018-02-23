Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Лукашенко сообщил о необходимости создания высокоточного оружия в Белоруссии

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Александр Лукашенко, лидер Белоруссии, отметил, что если изучить недавние боевые столкновения и конфликты, то можно увидеть, что стране необходимо вкладывать ресурсы в разработку высокоточных оружейных систем.

По мнению, белорусского президента, из-за развитости современного оружия в небе больше не будут тучами летать самолеты, а по земле катиться сотни танков. Он добавил, что сейчас необходимо разрабатывать высокоточное оружие и Белоруссия уже начала работу в этой области. Лукашенко также поблагодарил КНР за оказание помощи в данном направлении.

Помимо всего прочего Белоруссия взялась за проектирование новейшей ракетной установки со средним радиусом действия, которая способна поражать различные объекты в воздухе, включая беспилотники.

Источник видео: БелТА

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Курды уничтожили турецкий танк под Африном

В Сети появились фото американского эсминца Carney в Черном море

В Интернете появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

На Сахалине медсестра устроила оскорбительную фотосессию с умирающими пациентами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках