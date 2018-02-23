Лукашенко сообщил о необходимости создания высокоточного оружия в Белоруссии

Александр Лукашенко, лидер Белоруссии, отметил, что если изучить недавние боевые столкновения и конфликты, то можно увидеть, что стране необходимо вкладывать ресурсы в разработку высокоточных оружейных систем.

По мнению, белорусского президента, из-за развитости современного оружия в небе больше не будут тучами летать самолеты, а по земле катиться сотни танков. Он добавил, что сейчас необходимо разрабатывать высокоточное оружие и Белоруссия уже начала работу в этой области. Лукашенко также поблагодарил КНР за оказание помощи в данном направлении.

Помимо всего прочего Белоруссия взялась за проектирование новейшей ракетной установки со средним радиусом действия, которая способна поражать различные объекты в воздухе, включая беспилотники.

Источник видео: БелТА