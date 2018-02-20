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В ФОКУСЕ

Леонид Парфенов запустил собственное шоу на канале в YouTube

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категория: В ФОКУСЕ

Леонидом Парфеновым, известным российским журналистом, было запущено собственное интернет-шоу на YouTube под названием «Парфенон». В нем он рассказывает о своих впечатлениях касательно прошедшей недели, держа в руках бокал с дорогим вином.

По словам Ильи Овчаренко, продюсера шоу, данный проект рассчитан на пользователей в возрасте от 25 до 45 лет. Он считает, что в интернете можно найти немало видеоканалов, рассчитанных на людей до 25 лет, а для старшего поколения их крайне мало.

Так как Парфенов часто путешествует, новые выпуски будут сниматься в различных городах. К тому же для этого не будут использоваться профессиональные студии и дорогостоящее оборудование – это негативно скажется на качестве видео, зато позволит выпускать новые шоу точно в срок.

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