Команда Леброна обыграла команду Стефена в Матче всех звезд НБА

Во время прошедшего недавно Матча всех звезд NBA, команде Леброна Джеймса удалось обыграть Стефена Карри и выбранных им баскетболистов с минимальным разрывом в счете – 148:145. Данная встреча прошла на лос-анджелевской спортивной арене.

Мало кого удивил тот факт, что наиболее эффективным игроком оказался Леброн Джеймс, совершивший 10 подборов и заработавший своей команде 29 очков. Зато Стефен Карри был признан самым ценным баскетболистом, так как совершил 5 ассистов и 6 подборов.

Отметим, что подобные матчи проводятся ежегодно, начиная с 2012 года. Ранее в нем бились игроки Западной конференции против Восточной, но затем этот формат был изменен. Баскетболисты из команды Джеймса получили по 100 000 долларов на счет, а из команды Карри – 25 000 долларов.