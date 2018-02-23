Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Китайская космическая станция может упасть на Землю в апреле

Дата:
категория: КОСМОС

Журналисты информационного портала iz.ru, сославшись на сведения, полученные ими из американской системы контроля космоса, отметили, что 10 апреля в атмосферу планеты войдет космическая станция «Тяньгун-1». Данный объект является первой орбитальной станцией Китая. Его масса составляет 8 500 килограмм.

Специалисты отмечают, что есть небольшая вероятность того, что некоторые обломки данной конструкции не смогут полностью сгореть в атмосфере, а потому рухнут на земную поверхность. Пока невозможно точно определить время падения осколков – это должно произойти в период с 25 марта по 17 апреля.

«Тяньгун-1» была выведена на земную орбиту около 7 лет назад. За время своего существования она смогла принять две китайские экспедиции.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Во Вселенной нашли «остров стабильности»

SpaceX успешно завершила огневое испытание ракеты Falcon Heavy

Озеро на Марсе выбило почву из-под ног ученых — так была ли вода?

Бывший британский чиновник рассказал о «парковках» инопланетян на Земле

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках