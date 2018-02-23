Китайская космическая станция может упасть на Землю в апреле

Журналисты информационного портала iz.ru, сославшись на сведения, полученные ими из американской системы контроля космоса, отметили, что 10 апреля в атмосферу планеты войдет космическая станция «Тяньгун-1». Данный объект является первой орбитальной станцией Китая. Его масса составляет 8 500 килограмм.

Специалисты отмечают, что есть небольшая вероятность того, что некоторые обломки данной конструкции не смогут полностью сгореть в атмосфере, а потому рухнут на земную поверхность. Пока невозможно точно определить время падения осколков – это должно произойти в период с 25 марта по 17 апреля.

«Тяньгун-1» была выведена на земную орбиту около 7 лет назад. За время своего существования она смогла принять две китайские экспедиции.