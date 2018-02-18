Киев солгал украинцам о беседе Тимошенко в Мюнхене

Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ, показала на свой страничке в «Фейсбук» снимки, на которых можно увидеть Сергея Нечаева, российского посла в Германии, и Юлию Тимошенко, украинского депутата, беседующих друг с другом в рамках конференции, прошедшей в Мюнхене. Тем самым она решила опровергнуть заявления Киева, в которых отмечалось, что Тимошенко не знакома с послом и не общалась с ним, а все совместные фото – это лишь «провокации Москвы».

По словам Захаровой, депутат и посол мило беседовали друг с другом, но как только Тимошенко заметила представителей прессы, то тут же начала отворачиваться от камер.

Представитель МИД России посоветовала украинцам «проснуться» и начать бороться с обманом, а также любить себя и свою родину.