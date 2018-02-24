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В ФОКУСЕ

Кадыров оценил возможности новой боевой машины «Чаборз-6»

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категория: В ФОКУСЕ

Ангурский автомобильный завод «Чеченавто» продемонстрировал в Грозном новую боевую машину предназначенную для спецназа. Багги-автомобиль «Чаборз-6» успешно прошел испытания на базе учебного центра в Гудермесе. На презентации «Чаборз-6» присутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который рассказал о боевых характеристиках автомобиля.

«Основные качества нашего багги — многофункциональность, высокая проходимость, надежность. В зависимости от поставленных задач «Чаборз М-6» можно будет переоборудовать в различные варианты — грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный», — рассказал глава Чечни.

Также он добавил, что спецмашина была разработана с использованием, только российских комплектующих.

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