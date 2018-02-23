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В ФОКУСЕ

Фигуристки Загитова и Медведева принесли России золотую и серебряную медали на ОИ

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня, 23 февраля, Алине Загитовой, 15-летней фигуристке, удалось занять первое место в одиночном катании среди женщин. В результате она стала первой россиянкой, получившей золото на Олимпийских играх в Южной Корее. Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, заработав всего на 1,31 балла меньше победительницы.

Александр Жуков, руководитель российского Олимпийского комитета, отметил, что обе девушки выступили превосходно и достойны золотых медалей. По его словам, все могло бы произойти и по-иному, однако неизменным останется одно – их выступления стали настоящим подарком для всех поклонников спорта.

Несколько дней назад обе фигуристки помогли российской команде получить серебро в совместном соревновании.

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