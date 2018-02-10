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В ФОКУСЕ

Эксперты провели сравнение российского истребителя Су-35 с американским F-35

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудниками информационного издания National Interest был проведен тщательный анализ истребителя Су-35, созданного РФ, и самолета F-35, выпущенного США. Затем они сравнили обе машины.

Американские эксперты отмечают, что российская разработка почти ни в чем не уступает западным истребителям такого же поколения, однако им было интересно узнать, смогут ли они противостоять технике пятой генерации. Они выяснили, что в ближнем бою Су-35 получит преимущество благодаря своей скорости и маневренности, однако F-35 сможет выпустить по нему достаточное количество ракет, пока тот обнаружит его.

Впрочем, если военные действия будут происходить рядом с территорией РФ, то российским истребителям наверняка будут помогать наземные системы поиска, которые позволят им вовремя обнаружить врага.

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