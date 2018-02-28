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В ФОКУСЕ

Чиновников из Северной Осетии застукали за просмотром стриптиза в ночном клубе

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категория: В ФОКУСЕ

В интернете все большую популярность набирает видео, которое было снято в одном из ночных заведений города Владикавказ. Распространители данного ролика уверены, что среди зрителей, наблюдавших за откровенными танцами девушек, были чиновники и политики из Северной Осетии – Алании.

Авторы видео отмечают, что это мероприятие прошло в День защитников Отечества. По их словам, среди отдыхающих было немало людей, любящих рассуждать о традициях и культуре Северной Осетии. Они добавили, что все это является лицемерием чистой воды.

Однако некоторые пользователи, которые просмотрели данное видео, заявили, что не видят в этом ничего плохого, так как во многих ночных клубах проводятся подобные шоу. К тому же, по их мнению, в ролике трудно разглядеть лица присутствующих.

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