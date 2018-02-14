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В ФОКУСЕ

Bloomberg сообщил о гибели сотни «российских наемников» в Сирии в результате авиаудара США

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категория: В ФОКУСЕ

Агентство США Bloomberg пишет, что после авиаудара, нанесенного американской «антитеррористической коалицией» в Сирии, погибло от 100 до 200 «русских наемников».

В своем сообщении Bloomberg ссылается на американских чиновников, которые сообщили, что в результате удара авиацией США, в Сирии погибло около 100 наемников и ещё около 300 получили ранения разной степени тяжести. Издание отмечает, что это самое крупное столкновение со времен холодной войны между странами, которые были противниками.

Ещё одним источником американского агентства является некий российский политолог Александр Ионов, которого они назвали «руководителем финансируемой Кремлем группы, поддерживающей сепаратистов». Согласно сообщению Ионова, в Сирии погибли россияне и украинцы, воевавшие в Донбассе.

Однако Минобороны США дает противоречивую информацию. Так, по словам ведомства, 7 февраля в Сирии был нанесен ответный удар на атаку «проасадовских сил» по базе «Сирийских демократических сил», расположенной под поселком Хишам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет данных о гражданах России, воюющих в Сирии, которые официально не являются военнослужащими.

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