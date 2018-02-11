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В ФОКУСЕ

Арестованная в США россиянка сообщила, что ее жестоко избили сокамерницы

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категория: В ФОКУСЕ

Виктория Насырова, которую подозревают в убийстве, ограблении и других многочисленных преступлениях, сделала заявление в СМИ о жестоком избиение со стороны американских заключенных.

В начале января, если верить россиянке, ее несколько раз ударили по голове женщины-сокамерницы. За происходящим наблюдала дежурный офицер охраны, однако никакой помощи от нее Насырова не дождалась. Сейчас женщина жалуется на слепоту после этого инцидента.

После заявления за расследование взялась американская прокуратура.

Насырова, задержанная еще весной прошлого года на территории США, была в розыске с 2014 года. Женщина бежала в Америку, прихватив с собой сворованные доллары – больше 50 тысяч. На территории другой страны Насырова продолжила свою незаконную деятельность, и на сегодняшний день обвиняется в отравлении граждан с целью кражи их личных денег.

Как утверждает Daily News Нью-Йорка, россиянке уже успели предъявить обвинения в попытке намеренного убийства человека с целью хищения его личности и документов.

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