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ГАДЖЕТЫ

Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус

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категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудники Apple подали недавно патент на стилус, способный рисовать не только на сенсорных дисплеях, но и на бумаге, столах, стенах и множестве других поверхностях. Теоретически владельцам этого гаджета удастся создавать рисунки даже в воздухе.

Согласно предварительным сведениям речь идет о ручке, на конце которой установлен датчик движения. Его будет отслеживать камера или контроллер, установленный на компьютере. В патенте отмечается, что данная ручка разработана для создания контента на поверхностях неэлектронного типа.

К сожалению, в документе не было указано, когда именно состоится выход нового устройства и, по какой цене оно будет продаваться.

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