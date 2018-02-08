Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус

Сотрудники Apple подали недавно патент на стилус, способный рисовать не только на сенсорных дисплеях, но и на бумаге, столах, стенах и множестве других поверхностях. Теоретически владельцам этого гаджета удастся создавать рисунки даже в воздухе.

Согласно предварительным сведениям речь идет о ручке, на конце которой установлен датчик движения. Его будет отслеживать камера или контроллер, установленный на компьютере. В патенте отмечается, что данная ручка разработана для создания контента на поверхностях неэлектронного типа.

К сожалению, в документе не было указано, когда именно состоится выход нового устройства и, по какой цене оно будет продаваться.