Активистка Femen обнажила грудь перед Порошенко на Венском балу

В столице Австрии недавно прошел аристократический бал, на котором присутствовали лидеры различных стран, включая Украину. Разумеется, столь масштабное мероприятие не смогло обойтись без инцидентов. Дело в том, что активистка Femen оголила свою грудь перед украинским президентом Петром Порошенко и его женой, когда они поднимались по лестнице на балкон.

На груди девушки была написана оскорбительная фраза. Если коротко, то она призывала Порошенко проваливать со светского раута.

Позднее на своем официальном интернет-портале представительницы женского движения сообщили, что их акция была направлена на оповещение всего высшего общества о недопустимости приглашения Порошенко на светские балы.