Агуэро грозит дисквалификация за удар болельщика «Уигана»

Серхио Агуэро, футболиста «Манчестер Сити», могут дисквалифицировать за то, что после проигрыша «Уигану» он ударил одного из фанатов.

По словам журналистов, когда «Уиган» обыграл своих противников, на стадион практически сразу же вышли его болельщики, которые начали чествовать победителей. Проигравшие не успели сразу же покинуть поле, поэтому один из фанатов начал ругаться с Агуэро на какую-то тему. В итоге игрок из Аргентины нанес сильный удар болельщику. Этот инцидент был запечатлен местными телеканалами.

Рассмотрением данного происшествия займется английская футбольная ассоциация. Если она докажет вину футболиста, то он будет дисквалифицирован на очень длительный срок.