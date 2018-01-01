Новую песню Аллы Пугачевой «Я летала» назвали плагиатом

Поэт Александр Вулых считает, что новая песня Аллы Пугачевой под названием «Я летала» слишком сильно похожа на композицию «Придуманная любовь». О том, что новая песня, презентованная на «Новогоднем огоньке» может быть плагиатом, Вулых написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Вот не хотели люди видеть и слушать Аллу Борисовну на «Новогоднем огоньке», а нет — решилась-таки Примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала». Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», которая была написана более пятнадцати лет назад!», — написал Александр Вулых на своей странице в соцсети.