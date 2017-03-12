Мозг воспринимает информацию быстрее ушей

Каждый день человека наполнен сотнями различных звуков и шорохов. С подобным явлением свыкся и мозг, проделывая порой со своим владельцем немыслимые вещи.

Например, в то время, когда индивиды ведут беседу в окружении шума автомобилей, криков детей или ремонтных работ – мозг может образовывать недослышанные реплики. Ученые доказали, что мозг живого существа воспринимает информацию гораздо быстрее ушей.

Результаты экспериментов говорят о том, что извилины человека обрабатывают «неуслышанные» данные из внешнего мира так, как если бы они на самом деле были восприняты. Такое невероятное явление носит название «перцептивная реставрация».

Исследование также показало, что индивиды могут слышать реплики, которые в действительности не были произнесены. Предполагается, что подобный факт связан с тем, что префронтальная кора мозга обладает своего рода функцией предсказывания того, что будет произнесено собеседником за несколько долей секунд до того момента, когда произойдет восприятие информации ушами. То есть, мозг основывается на опыте, который человек получил прежде.