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ЗДОРОВЬЕ

Ученые выяснили влияние молока на работу мозга

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, МИР ЛЮДЕЙ, НАУКА

Американские ученые установили, что молоко имеет определенное влияние на мозг человека. Учеными исследовались случаи систематического приема в пищу этого продукта.

Результаты исследований диетологов Канзаского университета показали, что молоко позитивно влияет на состояние мозга человека и его работу. Особо специалистами отмечено благотворное влияние людей, страдающих нарушениями центральной нервной системы.

Как сообщают эксперты, молоко содержит натуральный антиоксидант глуатион. Известно, что это вещество «тормозит» старение мозга, позволяя еще долго сохранять его когнитивные свойства.

Исследования ученых США доказали, что люди, пьющие молоко, демонстрировали более активную мозговую деятельность, чем те, кто не употреблял этот продукт.

Позитивное влияние молока на центральную нервную систему подтвердил хозяин экологической деревни Власов Сергей. Как сообщил Власов ИА «Народные новости», молоко помогает снять головные боли, нормализовать работу пищеварительного тракта.

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