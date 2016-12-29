Ученые рассказали, какой будет жизнь в 3000 году

По мнению специалиста из Института Монро Розалинды Мак-Найт, в начале третьего тысячелетия нашей эры люди покорят глубокий космос, и космические путешествия из разряда научной фантастики превратятся в повседневную реальность.

Человечество встретится с представителями внеземных цивилизаций. И далеко не все они окажутся дружелюбными по отношению к людям.

Претерпит существенные изменения и наша родная планета: из-за смещения полюсов часть мегаполисов уйдет под воду, в то же время обнажатся участки суши, ранее находящиеся под океанскими водами.

Изменится и внешний вид землян. Люди будут выше ростом, чем наши современники.

К достижениям науки можно отнести умение людей устанавливать связь со всеми измерениями. К тому же, согласно прогнозам Розалинды Мак-Найт, люди смогут использовать внутреннюю энергию, что позволит им передвигаться при помощи силы мысли.