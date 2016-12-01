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ЗДОРОВЬЕ

Ученые назвали причины возникновения шума в ушах

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, МИР ЛЮДЕЙ

Исследователи всего мира долгое время не могли точно ответить, почему у человека время от времени может возникать шум в ушах. Принято считать, что такое явление бывает в состоянии паники. Но часто люди слышат загадочный звук в спокойном состоянии, когда ни о какой панике речь не идет.

Ученые считают, что возникновение шумящего звука не связано ни с паническим настроением, ни с каким-то заболеванием. Дело в ухудшении кровообращения в слуховом канале. Кровь циркулирует в районе среднего уха, создавая деформацию барабанной перепонки. Из-за этого и возникает шум, уверены медики.

А вот нарушение кровообращения может иметь несколько причин. Среди них называют и постоянные стрессы, и курение, и непомерные физические нагрузки.

Если шум в ухе возникает редко – беспокоиться не стоит, уверены ученые. Но при частом таком явлении, стоит обратиться к врачу. Постоянный шум в ушах свидетельствует о нарушении кровообращения, что может говорить о серьезных заболеваниях, в том числе и о надвигающейся глухоте.

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