Кто такая Синь Чжуй? Загадка китайской мумии

В 1992 году в Китае обнаружена мумия 50-летней женщины, умершей в 168 году до н.э. Тело мумии сохранило подвижность и эластичность. Женщину звали Синь Чжуй.

В ходе военных учений саперы обнаружили необычную пирамиду с такой же необычной мумией женщины: пирамида была построена вниз вершиной, а тело женщины сохранило эластичность кожи и подвижность суставов. Находка датируется 168 годом до н.э.

Мумия была завернута в 25 слоев шелка, а ее тело было погружено в 80 литрах светло-желтой жидкости. Интересно, что при вскрытии саркофага эта жидкость моментально улетучилась, что не дало ученым возможности сделать ее химический анализ.

Ученым удалось установить имя и возраст женщины – Синь Чжуй, 50 лет. Она принадлежала древней тайской народности.

Помимо тела в саркофаге были обнаружены десятки медицинских книг, в которых ученые нашли описание сложнейших операций на мозге и сердце. Откуда это было известно древним китайцам – загадка.

Другое удивительное открытие было сделано учеными при обследовании саркофага – карты территории трех провинций Китая в масштабе 1:180 000. Ученых поразило сходство древних карт с современными снимками, сделанными со спутников – ни одной неточности!

На протяжении двух с половиной десятков лет ученые бьются над загадочной находкой, но ее тайна так и не раскрыта.