В США назвали цену новых секс-роботов с функциональными гениталиями

Новые секс-роботы с функционирующими гениталиями появятся на прилавках уже в следующем году. Стоимость такого необычного изделия для взрослых составит 12 000 английских фунтов.

Производители утверждают, что роботы новой генерации будут очень реалистичны и наделены функциями, о которых еще не предполагают покупатели. В тело кукол поместят специальные нагревательные элементы и чувствительные датчики, реагирующие на тепло.

Производить роботов будет калифорнийская компания RealDoll. Основатель компании Мэтт Макмаллен рассказал, что люди уже давно наблюдают за тем, как изменяются человеческие отношения посредством интернета. Благодаря его роботам люди смогут получать эмоции не только от общения в интернете, но и от кукол.

Куклы настолько функционально развиты, что с ними можно установить эмоциональную связь и даже полюбить. Макмаллен не исключает возможность, что на подобных роботах даже можно будет жениться.