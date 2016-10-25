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ТЕХНОЛОГИИ

Россия планирует создать лунную обсерваторию

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Российское космическое ведомство сообщает о ближайших планах обустройства на Луне обсерватории. Соответствующая программа должна быть разработана уже в 2016-2017 годы. К ее разработке приступят ведущие институты России.

Строительство самой же станции начнется не раньше 2035 года. В комплекс обсерватории будет входить низкочастотный радиотелескоп.  В арсенале обсерватории будут возможности рентгеновских и оптических исследований, а также изучение радиофизических излучений нашей планеты и Солнца.

В Академии космонавтики считают, что поскольку на Луне отсутствует атмосфера, вести космические наблюдения будет просто идеально.

Освоение лунных просторов для обустройства и успешной работы обсерватории – третий этап реализации программы, предусматривающей высадку на Луне пилотируемой экспедиции и дальнейшее размещение на спутнике обитаемой базы.

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