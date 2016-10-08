Российским ученым удалось зарядить мобильный телефон лазером на расстоянии 1,5 километра

В корпорации (РКК) «Энергия» поделились новым удачным экспериментом. Ученые смогли при помощи мощного лазера передать энергию на расстояние, а именно зарядили аккумулятор мобильного устройства, который находился в другом здании на расстоянии в 1,5 километра.

Мобильное устройство заряжалось около часа. Какой уровень заряда получил аккумулятор, пока определяется учеными. Представитель не уточнил название модели телефона и первоначальный уровень заряда. Новый эксперимент был проведен между двумя строениями в городе Королеве.

Лазер расположили на одном из этажей корпоративного здания. Через полтора километра на другом здании был установлен мобильный телефон. К разъему для зарядки устройства был подключен кабель, на другом конце которого находилась мишень-улавливатель. Диаметр мишени составил десять сантиметров. Ученые смогли провести достаточно тонкую наводку.

Представитель (РКК) «Энергия» рассказал, что в течение месяца инженеры корпорации будут заряжать таким методом маленькие беспилотники. Через год ученые планируют внедрить подобную технологию для больших летательных аппаратов. В ближайшем будущем инженеры проведут эксперимент в космосе.