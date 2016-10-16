На Земле жизнь зарождалась дважды, рассказали ученые

Последние исследования ученых привели к сенсационному открытию. Оказывается, на нашей планете жизнь зарождалась несколько раз, рассказал доктор Пол Дэвис, сотрудник Аризонского университета.

Ученый сообщил, что не имеет ввиду каких-то странных существ наподобие оборотней и монстров. Более подробные исследования окаменелостей подтверждают теорию о том, что жизнь зарождалась как минимум дважды. Такой процесс привел к возникновению совершенно уникальных грибков и микроорганизмов.

Другое эволюционное направление могло создать микроорганизмы, устойчивые к токсическим химическим веществам, таким как мышьяк и действию экстремальных температур. Ученый не исключает возможности соединения двух эволюционных веток, которое пропустили исследователи. На сегодняшний день эволюционное развитие микроорганизмов плохо изучено, поэтому эта версия может быть со временем подтверждена.

Пол Дэвис настаивает на дальнейших поисках таких микроорганизмов. Если их удастся обнаружить, то всю эволюционную теорию можно будет переписать. Помимо этого они повысят вероятность существования внеземных форм жизни.