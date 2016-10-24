«Атомные сэндвичи» увеличат эффективность компьютеров

Американские ученые из ведущих физических лабораторий представили новый материал с уникальными свойствами. Использование этого материала в изготовлении компьютеров позволит значительно повысить их вычислительную мощность и быстродействие, и одновременно на порядки снизить энергопотребление.

Новый материал относится к классу мультиферроиков — особых веществ, которые соединяют магнитные и электрические характеристики. Работа с такими веществами ведется уже давно, однако новый образец превзошел все ранее достигнутые показатели.

В разработке вещества ученые использовали молекулярно-лучевую эпитаксию — технологию работы с элементарными частицами, которая позволила собрать цельный материал из нескольких составляющих на атомном уровне. В отличие от простого сплава, изготовленный таким образом материал обладает одновременно всеми свойствами исходников.

«Атомный сэндвич» обладает уникальными электромагнитными свойствами, которые проявляются при нормальной температуре (около 20 градусов Цельсия). С предыдущими образцами можно было работать только при низких температурах. Также проявления магнитной поляризации можно регулировать посредством электрического поля.