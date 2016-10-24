Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

«Атомные сэндвичи» увеличат эффективность компьютеров

Дата:
категория: ТЕХНОЛОГИИ

Американские ученые из ведущих физических лабораторий представили новый материал с уникальными свойствами. Использование этого материала в изготовлении компьютеров позволит значительно повысить их вычислительную мощность и быстродействие, и одновременно на порядки снизить энергопотребление.

Новый материал относится к классу мультиферроиков — особых веществ, которые соединяют магнитные и электрические характеристики. Работа с такими веществами ведется уже давно, однако новый образец превзошел все ранее достигнутые показатели.

В разработке вещества ученые использовали молекулярно-лучевую эпитаксию — технологию работы с элементарными частицами, которая позволила собрать цельный материал из нескольких составляющих на атомном уровне. В отличие от простого сплава, изготовленный таким образом материал обладает одновременно всеми свойствами исходников.

«Атомный сэндвич» обладает уникальными электромагнитными свойствами, которые проявляются при нормальной температуре (около 20 градусов Цельсия). С предыдущими образцами можно было работать только при низких температурах. Также проявления магнитной поляризации можно регулировать посредством электрического поля.

Теги:

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

В NASA испытывают новый сверхзвуковой самолет

С начала года с карт россиян украдено миллион рублей

Стали известны особенности фронтальной камеры iPhone 8

WikiLeaks представил новую порцию секретных материалов ЦРУ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках