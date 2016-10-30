В Принстонском университете США, который славится на весь мир своими исследованиями в разных областях науки, в том числе и в сфере психологии, провели недавно очень любопытный эксперимент, в котором участниками выступали самые последние модели антропоморфных роботов, иными словами — андроидов, как принято сейчас говорить, наделенных определенными способностями искусственного интеллекта. Целью исследования было определить отношение андроидов к существованию человечества как такового.

Для получения необходимого ответа на поставленный вопрос и в обеспечение чистоты эксперимента всем роботам предлагалось сделать выбор между несколькими десятками понятий, заложенных в программу, посредством нажатия клавиши, определяющей лишь одно из них. Количество андроидов, которые проходили предлагаемый тест, равнялось 14 различным моделям.

В 16% случаев была нажата клавиша со словом «любовь», 10% определили свое отношение к создателям словом «коллега», еще 7% определились, нажав на клавишу со словом «сотрудничество». В остальных случаях андроиды определили свое отношение к человеству иными понятиями, в том числе словами «зло» и «вред». Процент андроидов, которые определились в своем отношении к человечеству и его деятельности негативно, не уточняется, но нехитрый подсчет говорит о том, что число андроидов, определившихся в том числе и понятиями «зло» и «вред», составляет две трети от общего числа испытуемых.

Автор статьи: Сергей Оркуш