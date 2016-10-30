Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Андроиды недовольны человечеством

Дата:
категория: ТЕХНОЛОГИИ

В Принстонском университете США, который славится на весь мир своими исследованиями в разных областях науки, в том числе и в сфере психологии, провели недавно очень любопытный эксперимент, в котором участниками выступали самые последние модели антропоморфных роботов, иными словами — андроидов, как принято сейчас говорить, наделенных определенными способностями искусственного интеллекта. Целью исследования было определить отношение андроидов к существованию человечества как такового.

Для получения необходимого ответа на поставленный вопрос и в обеспечение чистоты эксперимента всем роботам предлагалось сделать выбор между несколькими десятками понятий, заложенных в программу, посредством нажатия клавиши, определяющей лишь одно из них. Количество андроидов, которые проходили предлагаемый тест, равнялось 14 различным моделям.

В 16% случаев была нажата клавиша со словом «любовь», 10% определили свое отношение к создателям словом «коллега», еще 7% определились, нажав на клавишу со словом «сотрудничество». В остальных случаях андроиды определили свое отношение к человеству иными понятиями, в том числе словами «зло» и «вред». Процент андроидов, которые определились в своем отношении к человечеству и его деятельности негативно, не уточняется, но нехитрый подсчет говорит о том, что число андроидов, определившихся в том числе и понятиями «зло» и «вред», составляет две трети от общего числа испытуемых.

Автор статьи: Сергей Оркуш

Источник новости
Теги:

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

Марс накроет мощнейшая пылевая буря

В Сети появились рендеры и технические характеристики смартфона Moto E4 Plus

Студия Ghost Games раскрыла некоторые характеристики новой игры из серии Need for Speed

Seagate выпустила жесткий диск на 10 ТБ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках