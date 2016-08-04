Колода Российской империи

Во времена Советского Союза среди всех колод игральных карт одной из самых любимых была колода «Русский стиль». По иронии судьбы, советские игроки в дурака, каре, преферанс и прочие азартные игры видели перед собой дворян начала ХХ века.

Именно они, облаченные в древнерусские костюмы, стали прототипами дам, королей и валетов при создании карт. Кому же пришла идея поместить изображения дворян на игральные карты? Празднование Масляницы в 1903 году было отмечено в Зимнем дворце событием, достойным называться поистине грандиозным.

Императрица Александра Федоровна решила сделать бал необычным и по случаю 290—летия дома Романовых выдвинула обязательное условие для костюмов участников, или, как сказали бы теперь, дресс—код: все обязаны были явиться в нарядах России XVII века – период, когда жил основатель династии Михаил Федорович Романов.

Бал получился поистине великолепный! И это не удивительно, ведь для его подготовки были задействованы лучшие музыканты и певцы, хореографы и танцоры, костюмеры и декораторы, ювелиры и художники, историки и искусствоведы. Бал продолжался целых три дня (11, 13 и 14 февраля) и представлял собой настоящее произведение искусство. 390 гостей – весь цвет российского дворянства начала ХХ века – на время превратились в бояр и боярынь, крестьянок и военных, стрельцов и купчих.

Помимо того, что императрица Александра Федоровна сама активно принимала участие в разработке костюмов и подготовке к балу, она пожелала, чтобы вся эта роскошь была увековечена фотографами, благодаря чему было создано подарочное издание «Альбом костюмированного бала в Зимнем Дворце», в котором содержатся 174 фотографии и 21 гелиогравюры.

Фотографии получились очень колоритными и необычными. По этому альбому к празднованию грандиозного события – 300—летия Дома Романовых решено было выпустить колоду карт, в которой королями, дамами и валетами стали принимавшие участие в бале 1903 года придворные.

Догадаться, кто есть кто в колоде карт не так сложно, сравнив ее со снимками грандиозного бала. Например, дама червей – не кто иная, как сестра императора Ксения Александровна. А одеяние червового короля очень напоминает наряд императора Николая II на балу, которое создавалось по примеру одежды царя Алексея Михайловича. Конечно, большое сходство червовому королю с императором художник не мог изобразить, ведь это расценилось бы как дерзость и непочтение. Единственный персонаж, пришедший не из своей эпохи – Иван Грозный, ставший в колоде королем пик.

Карточные эскизы осуществила в 1911 году немецкая фабрика «Дондорф» во Франкфурте—на—Майне, а отпечатали их в 1913 году на Императорской Карточной фабрике.

На дебютной колоде можно увидеть пеликана, отрывающего мясо от своего сердца и кормящего своих детей и надпись «Себя не жалея, питает птенцов». Это изображение говорило о том, что российское правительство печется о детях—сиротах. И действительно, доход от реализации эксклюзивной колоды карт (которая стоила от 5 до 12 рублей, все зависело от качества) шел на нужды Императорского Воспитательного дома. Так что теперь у любого азартного игрока было оправдание, что он это делает не ради себя, а ради бедных сироток.

Отношение к колоде было таким, как и подобает к изображениям высшего света: монополия на производство карт принадлежала исключительно фабрике, а их подделка преследовалась по закону и штрафовалась на сумму от 100 до 500 рублей. Для сравнения, средняя зарплата рабочих фабрик и заводов составляла 24 рубля, врачи и учителя получали 80 рублей, а депутаты Государственной Думы – 350 рублей в месяц.

Во Время революции 1917 года Карточная фабрика прекратила работу, однако в 1923 году ее деятельность возобновилась. Юрий Иванов, советский художник, как образец для карт использовал колоду 1913 года. Интересно, что именно эти карты стали одними из тех, что наиболее полюбились гражданам СССР. К слову, игральные карты использовали и в целях пропаганды: были созданы «Антирелигиозные», «Антифашистские» карты, «Карты народностей СССР».

Автор статьи: Сергей Оркуш