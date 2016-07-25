Наш последний общий предок произошел из подводных вулканов

Химическая цепь событий, приведших к возникновению жизни на Земле, остается загадкой. Но некоторые из наших ранних предков, в том числе «микробная Ева», от которой произошли остальные микробы, оставили после себя гены, перешедшие в современные организмы. Для того, чтобы исследовать эти общие гены, генетики обследовали около 2 тысяч геномов современных микробов. Цель исследования – обнаружение новых данных о повседневной жизни нашего последнего универсального общего предка (сокращенно LUCA – Last Common Universal Ancestor). Полученные результаты свидетельствуют о том, что LUCA был теплолюбивым микробом, который жил без кислорода. Отсюда возникла гипотеза, что жизнь на Земле сформировалась внутри и вокруг гидротермальных жерл, например, подводных вулканов.

Большинство данных говорят о том, что клетки LUCA, как и современные клетки, хранят генетическую информацию с помощью ДНК. Но исследование имело свои осложнения: микробы могут не только передавать гены своему потомству, но и организмам, которые не являются их прямыми потомками. Такой процесс называется горизонтальным переносом генов. Это осложняет определение происхождения некоторых генов. К тому же, труднее становится понять образ жизни LUCA.

Для более детального анализа исследователи под руководством Уильяма Мартина из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе применили новый подход к идентификации унаследованных генов. Вместо того, чтобы искать гены, общие для одного вида бактерий, они искали гены, общие как минимум для двух видов бактерий. Таким образом, они получили около 300 тысяч родственных семейств генов, из которых только 355 семейств были обнаружены во всех организмах. Таким образом, именно эти 355 семейств генов и стали вероятными кандидатами LUCA.

Эти гены показывают, что LUCA был анаэробом, выросшем в среде без кислорода, необходимого для большинства современных клеток. Также данные показывают, что LUCA наверняка был теплолюбивым.

Джеймс Лейк, эволюционный биолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отмечает, что образ жизни LUCA похож на образ жизни двух видов современных бактерий: клостридий (анаэробных бактерий) и метаногенов (архей, образующих метан в бескислородных условиях). Таким образом, хотя LUCA уже не существует, его ближайшие «родственники» живут в современном мире.