Российские войска уже четвёртые сутки наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Харькова, в результате чего город оказался в полном блэкауте. Министерство обороны России сообщило, что все заявленные цели были поражены. Подробности операции рассказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин. Передает ЦарьГрад.

Он отметил, что удары стали результатом тщательно спланированной разведывательной работы. По его словам, в Харькове действовало множество небольших предприятий, выпускавших беспилотники, использовавшиеся для атак на Белгород. «Разведка и агентура сработали на 100%. Это была целенаправленная акция, удар по конкретным объектам, связанным с производством дронов. Все цели уничтожены», — сообщил Шаландин.

По данным источников, в ночь на 7 октября по городу было нанесено не менее 25 ударов, главным образом в одном районе. Среди поражённых объектов названы подстанция «Лосево» мощностью 330 кВ и завод «Южкабель» в Немышлянском районе, где после попаданий полностью отключилось электричество.

Подполковник уточнил, что удары затронули и логистическую инфраструктуру — железнодорожные узлы, тяговые подстанции и места временного размещения противника. Параллельно в районе Белгорода были уничтожены боевики «Азова» (запрещены в РФ за терроризм и экстремизм), пусковые установки HIMARS и позиции командного состава.

Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что предстоящая зима станет для города самой трудной за последние три года из-за разрушений и перебоев с энергоснабжением.