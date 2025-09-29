Около 1300 женщин подали коллективный иск против фармацевтической корпорации Pfizer, обвинив её в том, что производитель контрацептива Depo-Provera не предупредил о возможных опасных последствиях его применения. Об этом 28 сентября сообщила британская газета The Guardian, на которую ссылается издание Sostav.

По данным истцов, длительное использование инъекционного препарата повышает риск развития внутричерепной менингиомы — доброкачественной опухоли головного мозга. Болезнь может приводить к потере слуха и зрения, вызывать сильные головные боли и судороги.

Как уточняется, речь идёт о веществе ацетат медроксипрогестерона, который является основным компонентом Depo-Provera. Исследования показали, что вероятность возникновения опухоли при его применении возрастает в 5,6 раза, если курс использования превышает один год.

Женщины утверждают, что компания не информировала ни пациентов, ни врачей о подобных рисках, что и стало причиной масштабного судебного разбирательства. По предварительным оценкам, сумма иска может составить несколько миллиардов долларов.

Эксперты считают, что число заявлений против Pfizer в ближайшее время продолжит расти. По прогнозам, количество пострадавших, готовых обратиться в суд, может достичь десяти тысяч человек.