На итальянском сайте объявлений autoscaut.it появилось необычное предложение — полностью отреставрированный советский внедорожник УАЗ-469 1983 года выпуска. Автомобиль, ставший символом советской армии и известный по всему миру, был бережно восстановлен владелицей из Рима и теперь находится в состоянии нового.

Как отмечается в объявлении, «уазик» выделяется на фоне аналогичных машин, представленных в продаже в России. После реставрации он проехал всего около 100 километров. Хозяйка называет его спартанским автомобилем с «грубым характером», готовым к любым испытаниям.

Особую ценность экземпляру придает редкая для этой модели комплектация: внедорожник оснащён 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 76 лошадиных сил, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Дизельные версии УАЗ-469 практически не встречались на советском рынке, что делает машину особенно интересной для коллекционеров.

Автомобиль зарегистрирован как грузовой с двухместной кабиной, однако конструкция позволяет переоборудовать его в легковой вариант с семью посадочными местами. Кузов окрашен в бежевый цвет, бамперы и решетка радиатора выполнены в чёрном.

Напомним, что производство УАЗ-469 началось в 1972 году на Ульяновском автозаводе. Машина использовала платформу «Волги» ГАЗ-21, известной своей надёжностью и прочностью. Внедорожник выпускался почти четыре десятилетия и стал одним из ключевых автомобилей Советской Армии.

Итальянская владелица оценила свой УАЗ в 14 тысяч евро — около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу. Это примерно в два раза выше средней стоимости подобных экземпляров в России, что, по мнению экспертов, объясняется как редкостью дизельной версии, так и уникальным состоянием автомобиля после реставрации.