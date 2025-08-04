Около 50 тысяч бойцов ВСУ, включая большое количество иностранных наемников, были замечены в Черниговской области Украины неподалеку от российской границы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, предположив, что Киев может готовить новую попытку прорыва на территорию Брянской области.

Mash уточняет, что примерно половина сосредоточенных у границы военнослужащих — это наемники из Польши, Турции и Грузии. Российские пограничные подразделения и десантники за последнюю неделю отразили до десяти атак малых групп ВСУ, а также ликвидировали от трёх до четырёх диверсионно-разведывательных групп в Климовском районе Брянской области. Кроме того, украинский дрон подорвал мост в районе населённого пункта Рудня-Цата.

В ответ на угрозу российская армия усилила присутствие на направлении, включая наращивание авиационной группировки в 150 километрах от границы. По данным Mash, подготовка ВСУ вблизи Брянской области началась ещё в мае, сразу после того как украинские силы были вытеснены из Курской области. С тех пор в населённых пунктах Городня, Корюковка и Новгород-Северский были развёрнуты полевые штабы.

Ранее о возможной подготовке украинского наступления также говорил ветеран ЧВК «Вагнер». Он указал, что сосредоточение сил в Черниговской области может свидетельствовать как о планируемой атаке, так и об укреплении оборонительной линии ВСУ в этом районе.